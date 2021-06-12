Kritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek görüşmeye yönelik Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını duyurdu.

Sözcü Peskov, ABD basınına yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık" dedi.

"BU, DİYALOĞUMUZUN DAHA FAZLA BOZULMASINI ÖNLEMENİN TEK YOLU"

Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin'in Cenevre'ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti.

Peskov, "Putin'in Cenevre'ye gitmesinin asıl sebebi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumudur ve iki ülke arasında bir zirve gerektiren bu ilişkinin kritik bir seviyesidir. Çünkü bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.



"BU BEYEFENDİ HAKKINDA TARTIŞILACAK BİR ŞEY YOK"

Açıklamasında, görüşmede Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin durumunun ele alınması halinde Putin'in bu konuda geri adım atmamayı planlayıp planlamadığına ilişkin kendisine yöneltilen soruya ilişkin Peskov, "Eh, bu konuda tartışılacak bir şey yok. Bu beyefendi hakkında tartışılacak bir şey yok. O hapiste ve ikili ilişkilerimizin gündeminde yer almıyor" ifadelerini kaydetti.

PUTİN AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmeye ilişkin Amerikan NBC News kanalına röportaj verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen Rus lider, Biden'ın hakkında katil tanımını kullanmasına ilişkin, "Bir çok suçlama duyduğunu, bunların kendisini endişelendirmediğini" dile getirdi.

Putin, Eski Başkan Donald Trump'ın sıradışı ve yetenekli biri olduğunu, Biden'ın ise kariyerli bir politikacı olduğunu ifade etti ve ikisi arasında radikal bir fark olduğunu belirtti.

