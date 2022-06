Kriz erken önlendi: Hazreti Muhammed’in kızını konu alan film gösterime girmedi

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cineworld, sinemaların önünde protestolara yol açmasının ardından Hazreti Muhammed'in kızı hakkında çekilen The Lady of Heaven” (Cennetin Kadını) filminin gösterimini iptal etti.



Sinema zinciri, "personelin ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için" söz konusu kararı aldığını açıkladı.



The Lady of Heaven filminin İngiltere sinemalarından çekilmesi için 120 binden fazla kişi imza atmış, Bolton Camiler Konseyi filmi "küfür" ve mezhepçi olarak nitelendirmişti.



Sinemanın Birmingham şubesi önünde gösteriler düzenlendi.

BBC’nin haberinde Bolton Camiler Konseyi başkanı Asif Patel, Cineworld'e gönderdiği bir e-postada, filmin "mezhepçi bir ideolojiyle desteklendiğini" ve "ortodoks tarihi anlatıları yanlış yansıttığını ve İslam tarihinin en saygın kişilerine saygısızlık ettiğini" söyledi.



Haftabaşında sinemanın dışında 100’den fazla kişi filmi protesto ederken, İngiltere’de yayın yapan haber sitesi 5Pillars da Twitter'da Pazar günü Cineworld'ün Birmingham şubesinin önünde 200 Müslüman'ın filmi protesto ettiğini gösteren bir resim paylaştı.

NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?



3 Haziran'da İngiltere sinemalarında vizyona giren film, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma’nın hikayesini anlattığını iddia ediyor.



İslam dininde ise Hazreti Muhammed'in tasvir edilmesi uygun görülmezken, Müslümanlar tarafından tepki çekmişti.

FİLMİN KONUSU NE?



Lady of Heaven (Cennet’in Hanımı), 2021 yılında çekilen İngiliz destansı tarihi drama filmidir.



Hazreti Muhammed döneminde ve sonrasında kızı Hazreti Fatıma'nın yaşamını konu alan ilk film olan Lady of Heaven’da annesini kaybettikten sonra savaşın yıktığı bir ülkenin ortasındaki Iraklı bir çocuk olan Laith, kendisine Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'nın hikayesini anlatan yaşlı bir kadınla yeni bir ev buluyor.



HAZRETİ FATIMA KİMDİR?



İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in soyunu devam ettiren kızı ve Dördüncü Halife Hazreti Ali'nin eşi Hazreti Ümmü'l-Haseneyn Fatıma bint Muhammed ez-Zehra, Mekke'de 609'da doğdu.



Hazreti Muhammed'in, kendisini çok sevmesi dolayısıyla "babasının annesi" anlamına gelen "Ümmü Ebiha" ismiyle seslendiği Hazreti Fatıma, "Beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın" anlamına gelen Zehra ve "iffetli ve namuslu kadın" anlamına gelen Betül ismiyle de anılıyordu.



Çok iyi bir çocuk olan ve ömrü boyunca babasının terbiyesiyle yetişen Hazreti Fatıma, küçük yaşta olmasına rağmen, Hazreti Muhammed'e Mekke döneminde eziyet edenlere karşı mücadele gösterdi.



624 yılında Hazreti Ali ile evlenen Hazreti Fatıma’nın Şubat 625'te Hasan, Ocak 626'da Hüseyin ve daha sonraki yıllarda küçük yaşta ölen Muhassin ile Ümmü Külsüm ve Zeyneb isimli çocukları oldu.



Hazreti Fatıma, Uhud Gazvesi'nde 10 kadınla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıdı, aynı zamanda yaralıları tedavi etti.



Hazreti Fatıma, hayatı boyunca sade yaşantısı, gösteriş ile israftan kaçınması, haya ve edebi, temsiliyet, muhabbet, merhamet, adalet ve sabır üzerine inşa ettiği anneliğiyle mümin kadınlara örnek oldu.