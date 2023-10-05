Küba'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Küba'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Havana'nın tarihi merkezinde yer alan ve bir süre önce çatlaklar oluşan bir binada insanların tahliye edilmesi esnasında çökme meydana geldi.

Olayda enkazın altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ekipler, altında kaldığı üzerinde durulan bir kişinin bulunması için dedektör köpekler desteğindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, binada çatlakların oluşmasının ardından tahliye işleminin gerçekleştirildiği ancak çökme anında bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Çöken binanın yakınında yer alan bir okuldaki öğrenciler de tedbir amaçlı başka okullara gönderildi.

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