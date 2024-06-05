Kudüs'te Bayrak Yürüyüşü: Aşırı sağcı İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce radikal Yahudi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları sürüyor" denildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde talmudik ayinler yaptı.

Aşırı sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Filistin'in Wafa haber ajans da yaklaşık 800 aşırı sağcı İsraillinin “Bayrak Yürüyüşü” öncesinde İsrail polisinin koruması altında caminin bahçesine baskın düzenlediğini bildirdi.

Wafa'ya konuşan kaynaklar, yerleşkeye giren gruplardan birine eski milletvekili Moshe Feiglin'in eşlik ettiğini söyledi.

Bayrak Yürüyüşü'ne Başbakan Binyamin Netanyahu'nun katılmayacağı açıklandı.

3 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Aşırı sağcı radikal Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor.



İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu. Bayrak yürüyüşüne on binlerce kişinin katılması bekleniyor.



İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudilerin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

Şehirde, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ün ele geçirilmesini anmak üzere her yıl “bayrak yürüyüşü ”düzenleniyor.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan kapıları polisler koruyor ve güzergâh boyunca bariyerler yerleştiriliyor.