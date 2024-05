Kullan-at seramik bardak dönemi!

Tek kullanımlık kahve bardaklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin çözümü seramikte gizli olabilir. ABD'nin Kaliforniya' eyaletinde bir kahve dükkanı, kağıt ve plastik bardakların oluşturduğu çevre kirlilğine karşı yeni bir yöntem kullanıyor.



Seramik kahve bardakları, kağıt ve plastik benzerleri gibi tek kullanımın ardından çöpe atılıyor. Ancak kilden üretilen bu bardaklar doğaya herhangi bir zarar vermeden çözünüp toza dönüşüyor.



Maliyet sorununu da farklı bir yöntemle çözdüklerini söyleyen Amerikalı girişimciler, "Doğada çözünen seramik kapların fiyatı iki dolar.

HER YIL 500 MİLYAR BARDAK



Ancak her siparişte 50 sent indirim kazanıyorsunuz. Böylece 4 siparişte parasını çıkarıyor." dedi.



İstatistiklere göre her yıl 500 milyardan fazla tek kullanımlık bardak çöpe gidiyor. Kağıt kahve bardaklarının iç çeperinde plastik kullanıldığından geri dönüştürülmeleri de hayli zor.

Amerikalı girişimcilerse, tek kullanımlık seramik kahve bardaklarıyla plastik kirliliğiyle mücadele etmeyi hedefliyor.