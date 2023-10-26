Kur’an-ı Kerim yakan Momika sınır dışı ediliyor

İsveç, son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika hakkında sınır dışı kararı verdi.

Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi.

Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika'nın sınır dışı edileceğini belirtti.



Bu kararı Momika'nın yalan beyanından dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, "Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın 5 yıl süreyle de İsveç'e girmesi yasaklandı." dedi.



Momika'nın sınır dışı kararına itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor.

