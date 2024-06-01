Kurbanlarının cesetlerini domuzlara yediren seri katil hapishanede öldürüldü

Kanadalı azılı seri katil Robert Pickton, hapishanede öldürüldü.

Pickton, insanları öldürerek cesetlerini domuzlarına yediriyordu.

Kanada Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Pickton'un 19 Mayıs'ta Quebec eyaletindeki Port-Cartier Kurumunda başka bir mahkum tarafından uğradığı saldırının ardından dün hastanede öldüğü belirtildi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre polis sözcüsü Hugues Beaulieu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki bir mahkumun Pickton'a yönelik saldırıdan dolayı gözaltında olduğunu söyledi.



Robert “Willie” Pickton altı kez ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuş ve 26 kadını öldürmekle suçlandıktan sonra 2007 yılında 25 yıllık maksimum şartlı tahliye uygunsuzluk süresi ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Polis, Vancouver'ın Port Coquitlam banliyösündeki Pickton çiftliğini 22 yıldan uzun bir süre önce onlarca kadının kaybolmasıyla ilgili yıllar sürecek bir soruşturma kapsamında aramaya başladı.



Pickton'ın Port Coquitlam, British Columbia'daki çiftliğinde, çoğu Vancouver'ın Downtown Eastside bölgesinden toplanmış 33 kadının kalıntıları ya da DNA'ları bulundu.

ÇİFTLİĞİNDEN DOMUZ ETİ YİYENLERE UYARI YAPILDI

Bildirilene göre Pickton daha önce gizli bir polis memuruna toplam 49 kadını öldürdüğünü söyleyerek övünmüştü.



Duruşma sırasında savcılığın tanığı Andrew Bellwood, Pickton'ın kurbanlarını nasıl boğduğunu ve kalıntılarını domuzlarına yedirdiğini anlattığını söyledi. Sağlık yetkilileri daha önce, Pickton'ın çiftliğinden domuz eti almış olabilecek komşularına, etin insan kalıntıları içerebileceği endişesiyle, bozuk et uyarısında bulunmuştu.



POLİS CİDDİYE ALMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Kız kardeşi Georgina Papin Pickton tarafından öldürülen Cynthia Cardinal, bu ayın başlarında Pickton'ın saldırıya uğradığı haberini içeren bir kısa mesaj aldığında mutluluktan “havalara uçtuğunu” söyledi. Bunu “karma” olarak adlandırdı.



Vancouver polisi, kayıpların çoğunun seks işçisi ya da uyuşturucu kullanıcısı olması nedeniyle vakaları ciddiye almamakla eleştiriliyordu.



Kanada Ceza İnfaz Kurumu, Pickton saldırısıyla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.



Yapılan açıklamada “Soruşturma, politika ve protokollere uyulup uyulmadığı da dahil olmak üzere saldırıyı çevreleyen tüm gerçekleri ve koşulları inceleyecektir” denildi.



Açıklamada, “Bu suçlunun davasının, yerli halklar, mağdurlar ve aileleri de dahil olmak üzere British Columbia'daki ve ülke genelindeki topluluklar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunun farkındayız. Düşüncelerimiz onlarla birlikte” denildi.

