Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi

Brezilya'nın Rio kentinde yer alan devasa Kurtarıcı İsa heykeli, Dünya Çevre Haftası kapsamında renklendirildi. Doğa desenleri ile birlikte yeşil renge bürünen heykelin üzerine, Portekizce "Yeni ve evrensel bir dayanışmaya ihtiyacımız var" ifadesi yansıtıldı.

Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi

Rio de Janeiro'daki ünlü Kurtarıcı İsa heykeli, Çevre Haftası kapsamında, çevre bilincini arttırmak için tuval olarak kullanıldı.

Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi - 1

Papa Francis'in 2015 yılında yayınladığı ve herkese dünyayı korumaları çağrısında bulunan “Laudato Si” ansiklopedisinden alınan Portekizce bir cümle heykelin üzerine yansıtılarak çevreye özen gösterilmesi konusunda “yeni ve evrensel bir dayanışma” çağrısında bulunuldu.

Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi - 2

Dünyaca ünlü heykel, şehrin simge yapılarından biri.

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