Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi

Rio de Janeiro'daki ünlü Kurtarıcı İsa heykeli, Dünya Çevre Haftası kapsamında, çevre bilincini arttırmak için tuval olarak kullanıldı.

Papa Francis'in 2015 yılında yayınladığı ve herkese dünyayı korumaları çağrısında bulunan “Laudato Si” ansiklopedisinden alınan Portekizce bir cümle heykelin üzerine yansıtılarak çevreye özen gösterilmesi konusunda “yeni ve evrensel bir dayanışma” çağrısında bulunuldu.

