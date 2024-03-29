Kuveyt, UNRWA'ya 2 milyon dolarlık desteğini iletti

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt'in Amman Büyükelçisi Hamad el-Merri, UNRWA Dış İlişkiler Direktörü Tamara er-Rifai'ye ülkesinin yıllık katkısını temsilen 2 milyon dolarlık çeki teslim etti.



Rifai, Kuveyt'in sağladığı katkının, Filistin'deki kardeşlerine karşı uluslararası yükümlülükleri konusundaki sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştiğini ve UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet için yaptığı çalışmalara duyduğu tam güveni gösterdiğini kaydetti.



MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA İSRAİL'İN HEDEFİNDE



İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak işgal ettiği topraklardaki UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını bu nedenle Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.



Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı istihdam eden Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.



Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.



İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararl