Kuzey Irak'ta düşen helikopter | "Koalisyona ait değil" açıklaması

Açıklamada, "Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor" denildi. Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçtiği belirtildi.

"HELİKOPTER KOALİSYONA AİT DEĞİL"



ABD öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonu sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston, "Helikopter koalisyona ait değil ve DAEŞ ile mücadele operasyonlarının bir parçası değil." dedi.



Söz konusu helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise Livingston, "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok." yanıtını verdi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu belirtmişti. Helikopterin kime ait olduğunun tespit edilmesi için detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.