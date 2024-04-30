ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 7’nci kez İsrail’e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından ’e geldi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Blinken, 7’nci kez İsrail’i ziyaret etti.

Blinken, ziyareti kapsamında 1 Mayıs'ta İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.

Blinken, ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı’nı da ziyaret edecek ve başkent Tel Aviv'de ABD rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek.

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