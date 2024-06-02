Kuzey Kore, Güney'e çöp taşıyan balon göndermeyi durduracak

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın ülkenin savunma bakanı yardımcısının açıklamasına dayandırarak verdiği habere göre Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp taşıyan balon göndermeyi geçici olarak durduracak.



Ancak Güney'in Kuzey Kore karşıtı broşürler göndermesi halinde Kuzey Kore'nin bu eylemine devam edeceği belirtildi.



Seul'den yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore gece boyunca Güney Kore'ye 600 çöp balonu daha göndermişti.

Kuzey Kore, "samimiyet hediyesi" olarak adlandırdığı, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu balonları Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderiyor.



Kuzey ve Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana propaganda kampanyalarında balonları kullanıyorlar.