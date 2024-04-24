Kuzey Kore, İran'a heyet gönderdi

Kuzey Kore devlet medyası ta4rafından yapılan açıklamada, üst düzey bir Kuzey Kore ekonomik heyetinin, iki ülke arasında Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana gerçekleşecek ilk görüşme için İran'a doğru yola çıktığı bildirildi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "yeni bir Soğuk Savaş" fikrini benimseyerek, ABD ve Güney Kore'nin askeri ortaklığına karşılık olarak ABD ile karşı karşıya olan ülkelerle işbirliği kurmaya çalışıyor.



Kuzey Kore'nin dış ekonomik ilişkiler bakanı Yun Jung Ho liderliğindeki Pyongyang heyeti İran'a seyahat için yola çıktı.



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Pyongyang ve Tahran, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini destekleyen dünyadaki birkaç hükümet arasında yer alıyor ve her ikisi de Rusya'ya askeri teçhizat sağlamakla suçlanıyor.



Kuzey Kore'nin İran'a üst düzey yetkililer gönderdiği bilinen son tarih, Ağustos 2019'du.



İki ülke, 2023'te temkinli bir şekilde yeniden açılmadan önce, Kuzey Kore salgını savuşturmak amacıyla sınırlarını kapatana kadar aktif diplomatik temaslarda bulunmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin