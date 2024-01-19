Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemlerini test ediyor

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, nükleer silah destekli olduğu iddia edilen su altı dronelarının testi doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirildi.



Kuzey Kore, daha önce "Haeil-5-23" sisteminin test edildiğini bildirmişti ancak silahlar doğrulanmamıştı. Güney Kore ve müttefikleri son provokasyona henüz yanıt vermedi.



Ancak bu sistem testi Kuzey Kore'nin askeri harekatı hızlandırdığı bir döneme denk geldi. Ülke pazar günü yeni bir katı yakıtlı orta menzilli balistik füzenin açıklanmayan bir bölgede konuşlandırıldığını iddia etmişti.



Bu füze gelişmesini Ocak ayının ilk haftasında Güney Kore deniz sınırında gerçekleştirdikleri gerçek zamanlı atış tatbikatları izledi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ​​politika söylemleri de giderek agresifleşti ve lider son aylarda barışı korumaya yönelik birçok anlaşmayı sonlandırdı.



KCNA devlet kurumu tarafından hazırlanan bir rapora göre, Cuma günü Kuzey Kore devleti Washington, Seul ve Tokyo'nun ortak tatbikatları sonucunda su altı silahlarını test etmek için kışkırtılmış oldu.

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Tatbikatlar "bölgesel durumu daha da istikrarsızlaştırmakla" ve Kuzey'in güvenliğini tehdit etmekle suçlandı.



Kim Jong Un rejiminin bölgede "her an patlak verebilecek" bir savaşa hazırlık amacıyla askeri cephanelik oluşturduğunu söyledi.



Lider bu haftanın başında Güney Kore ile birleşme yönündeki eski temel hedefinin sona erdiğini ilan ederek Güney'i "ana düşman" olarak tanımladı.



Geçtiğimiz Eylül ayında Kuzey Kore, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip ilk denizaltına sahip olduklarını açıklamıştı.



Kuzey Kore Mart 2023'ten bu yana nükleer silahlı su altı drone'u olan olan "Haeil" sisteminin testlerini sürdürüyor. Haeil Korece'de "tsunami" anlamına geliyor.



Bu silahlar ve performansları hakkında çok az şey biliniyor ancak Kuzey Kore medyası, bunların düşman sularına gizlice girebildiğini ve su altında büyük patlamalara neden olabildiğini söylüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin