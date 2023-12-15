Kuzey Kore yeni balistik füze denemesi yapabilir iddiası

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, bu ay içinde Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söyledi.

Kuzey Kore yeni balistik füze denemesi yapabilir iddiası
Foto: Reuters

'den " bu ay içinde ICBM denemesi yapabilir." açıklaması geldi.

Yonhap'ın haberine göre Kim, temaslarda bulunmak için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kim, "Kuzey Kore'nin aralık ayı içerisinde ICBM fırlatması ihtimali olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin gönderdiği casus uydusuna nükleer silah yüklemesi durumunda bunun, Güney Kore'ye açık bir tehdit olacağını belirten Kim, bu konuda caydırıcı adımlar atacaklarını kaydetti.

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