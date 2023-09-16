Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor

"AVRUPA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAZ"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'da Sanayiciler Birliğinin konferansında, Lampedusa'daki duruma değinerek, Afrika'ndan gelen göç baskısına ilişkin Birleşmiş Milletlerin (BM) konuya müdahil olması gerektiğini söyledi.

Tajani, "Afrika'da olup bitenleri küçümsememeliyiz. Bunu BM'ye taşıyacağız. Afrika'daki durum patlayıcı değil, zaten patlamış durumda. Göç akışını durdurmak için önlemlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İtalya ile sınırında kontrolleri arttıran Fransa'ya da değinen Tajani, "Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda ilerlememiz gerekiyor. Avrupa hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Fransa'nın sorunlarımızı anlayacağına inanıyorum. ABD'den döner dönmez Paris ve Berlin'e gideceğim." dedi.

AŞIRI SAĞCI MARİNE LE PEN'İN YEĞENİ ADA'YI ZİYARET ETTİ

Fransız aşırı siyasetçi Marine Le Pen'in kendisi gibi siyasetçi yeğeni Marion Marechal da düzensiz göçmen akınına uğrayan Lampedusa'yı ziyaret etti.

Ada'da göçmenlerin Kızılhaç çadırları altında tutulduğu yerde basına açıklamalarda bulunan Marechal, "Bugün buradayım çünkü, İtalyan halkına ve İtalyan hükümetine desteğimi açıkça göstermek için geldim. İtalya, Fransız hükümeti ve AB tarafından bu acil göç durumu karşısında yalnız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Marechal, Fransız ve Alman hükümetlerinin bugüne kadar göç konusunda "açık kapı" politikası uyguladığını ve Meloni’nin ise İtalyan limanlarını göçmenleri kurtaran STK gemilerine kapatmak istediğini dile getirirken, İtalya'nın, Almanya ve Fransa'nın izlediği bu politikanın mağduru olduğunu söyledi.

Marechal, "Böyle devam ederse, yarın Avrupa'nın artık Avrupa olmayacağını görmeliyiz. Çünkü bir kültür ve insan değişimi yaşayacağız, bunu zaten Fransa'da gerçekte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine de bir demeç veren Marechal, "(İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'nin benzeri görülmemiş göç krizi karşısında mümkün olan her şeyi yaptığına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Marechal, tüm bu yaşananlar nedeniyle gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine işaret ederek, "Parlamentoda çoğunluğu ele geçirmeleri gerektiğini" ifade etti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI 2 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

Lampedusa'dan tahliyeler sürerken, adaya önceki günlerde gelen bir grup düzensiz göçmeni, Sicilya'dan kuzeydeki Piyemonte bölgesine götüren bir otobüs ile tır, A1 otoyolunun Roma'nın kuzeyindeki Fiano Romano mevkiinde çarpıştı.

Trafik kazasında iki sürücü hayatını kaybederken, 25 düzensiz göçmenin ise yaralandığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi. Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altındaki Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül tarihlerinde sadece 36 saatlik bir dönemde 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, ada belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

Lampedusa'da göçmen yoğunluğu yaşandığı sırada, İtalya'nın kuzeydeki sınır komşuları Fransa ve Avusturya'nın sınır kontrollerini sıklaştırdığı basına yansırken Almanya ise İtalya'nın AB'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü olarak kabul etme anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.