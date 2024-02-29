Libya açıklarında 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Libya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sirte sahilinde bulunan düzensiz göçmen cesetlerine ilişkin bilgi verildi.



Sirte'nin Um el-Kandil bölgesi sahilinde kimliği henüz tespit edilemeyen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin Bin Cevad Devlet Hastanesine nakledildiği aktarıldı.



Açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.



Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.