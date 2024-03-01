Litvanya, Belarus ile iki sınır kapısını daha kapattı

Litvanya, Ukrayna'daki savaştan ve Rusya'nın operasyonlarından kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle Belarus ile iki sınır kapısını daha kapattı.



Birçok Belaruslu muhalif aktivisti barındıran ve Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olan Litvanya, sınır boyunca bir bariyer kurduktan sonra geçen yıl iki sınır kapısını kapatmıştı.



İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, "Belarus ile olan altı sınır kapısından dördünün artık kapalı olmasıyla insanların, malların ve ulaşımın hareketini kısıtlamak için adımlar attık" dedi.



Bilotaite, "Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya ve demokratik olmayan rejiminin göçmenleri Litvanya'ya karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı müttefiki Belarus ile olan istikrarsız komşuluk, ek güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Putin ve Lukaşenko, Litvanya’ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti Haberi Görüntüle BELARUS VE RUS İSTİHBARATLARI GÜÇLENİYOR



Bilotaite, ülkesinin kendi topraklarında "Belarus ve Rus istihbarat servislerinin artan faaliyetlerine tanık olduğunu" söyledi.



Medininkai ve Salcininkai'deki kontrol noktaları açık kalacak ancak yayalar ve bisikletliler yasaklanacak.



Litvanya sınır muhafızları, geçen yıl yaklaşık 390 bin Belarus vatandaşının sınırı geçtiğini bildirdi. Bu sayı, 2022'ye göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla.



Litvanya'nın Belarus ile bağları yıllardır gergindi, ancak muhaliflerin hileli olduğunu söylediği 2020 Belarus başkanlık seçimlerinden sonra durum daha da kötüleşti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin