Loch Ness canavarı efsanesi yeniden gündemde

Dünyanın farklı noktalarından gelen onlarca gözlemci, bir süre önce ülke tarihinin en büyük arama çalışmalarından birine katıldı.



Loch Ness Derneği, bu son araştırma çalışmalarında, gölün termal görüntülerini çeken ve son teknolojiyle donatılmış dronların kullanıldığını belirtti.



Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler, Loch Ness Gölü'nde efsanevi yaratık Nessie'nin varlığına ihtimal ispat çalışmalarını dikkatle izledi.



Loch Ness Derneği çalışanlarından Emilie Lumineau, Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajda, yapılan son çalışmaya dair bilgiler paylaştı.



"Birkaç hafta önce 50 yılın en büyük aramasını yaptık, dünya genelinde 150 gönüllü katıldı. Loch Ness'in farklı noktalarında 14 farklı konum belirledik. Ne bulabileceğimizi ve canavarı bulup bulamayacağımızı görmek için sabırsızlanıyoruz." diyen Lumineau, hala bu gizemi çözmek isteyen birçok kişinin olduğunu söyledi.



Lumineau, şu ana kadar yapılan araştırmalarda Loch Ness canavarının olmadığının kanıtlanamadığını dile getirerek, "Bu yüzden insanlar gizemi ve hayal gücünü seviyorlar." diye konuştu.



Dernek, ayrıca yapılan araştırmaya dair ilk bulguları da yayınladı.



Buna göre, araştırmaya katılan gönüllülerin çektikleri fotoğraflarda tuhaf şekillerin görüldüğü ve gölün derinliklerinden daha önce duyulmamış dört gizemli yüksek ses duyulduğu belirtiliyor.



İSKOÇ EFSANELERİ

Şimdiye kadar bu efsanevi yaratıkla iddia edilen karşılaşmaların çoğu, İskoç folklorundan ilham alınmış gibi görünüyor. Çünkü sualtı yaratıkları İskoç mitolojisinin önemli unsurları olarak kayıtlarda yer alıyor.



"İskoç efsanelerinde bir gerçeklik olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanan Loch Ness bölgesinde yaşayan Kacey adlı kadın:



"Nessi belki yüzlerce yıl önce olduğu gibi aynı formda hala etrafta mı dolaşıyor? Belki de değil. Ama kesinlikle orada bir şey olduğuna inanıyorum." diyen Kacey, bölgede yaşayan çocukların bir ritüel olarak canavarı beslemeye çalıştığını anlattı.



Başka bir yerli olan Martin de canavarın varlığına yönelik iddiaların çocuk olduğu dönemde de dillendirildiğini kaydetti.



Martin, "Ve insanlar canavarı bulmaya 1970'lerde başladılar ve hala bulamadılar. Bir tane olduğuna inanmak isterim ama emin değilim. Ama evet, doğru. Eğer İskoçya'ya gelirseniz, buna bir göz atmalısınız." dedi.



Göldeki varlığı ispat edilememiş bu gizemli yaratık hakkındaki araştırmalar sürerken, bilim ve efsane arasındaki çizgi, hala net bir şekilde belirlenmemiş gibi görünüyor. Loch Ness'teki canavar efsanesi, dünya üzerinde ispat edilememiş gizemlerden biri olarak varlığını iddia olarak sürdürüyor.