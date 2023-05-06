Londra metrosunda duman paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Common metro istasyonunda vagondan çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların camları kırarak kendilerini dışarı attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Londra metrosunda duman paniği

'nin başkenti ’daki Clapham Common metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

Dumanların çıktığı vagondaki yolcular panikle kendilerini dışarı atmaya çalıştı.  çalışanları ve çevredekiler yoğun duman altında kapalı kalan yolcuları çıkarmak için vagon camlarını çekiçlerle kırdı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görülen dumanın havalandırma fanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı, vagonlarda yangın çıkmadığı kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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