Londra metrosunda duman paniği

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Clapham Common metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

Dumanların çıktığı vagondaki yolcular panikle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Metro çalışanları ve çevredekiler yoğun duman altında kapalı kalan yolcuları çıkarmak için vagon camlarını çekiçlerle kırdı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görülen dumanın havalandırma fanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı, vagonlarda yangın çıkmadığı kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.