Londra-Singapur uçağında yaralanan 20 yolcu yoğun bakımda

Singapur Havayolları'na ait uçağın şiddeli türbülansa girmesi sonucu yaralanan 20 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hastane yetkilisi, 40 kişiden 22'sinde omurilik yaralanması, 6'sında ise beyin ve kafatası yaralanması olduğunu açıkladı.

Londra-Singapur uçağında yaralanan 20 yolcu yoğun bakımda

'dan ﻿'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu yaralanan 20 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Singapur Havayolları'na ait uçakta salı günü bir kişi hayatını kaybetmişti. 

Bangkok Samitivej Srinakarin Hastanesi Müdürü Adinun Kittiratanapaibool, bugün yaptığı açıklamada, hala tedavi altında olan 40 kişiden 22'sinde omurilik yaralanması, altısında ise beyin ve kafatası yaralanması olduğunu söyledi.

Adinun, 41 kişinin tedavi altında olduğunu söylemiş, ancak daha sonra bir kişinin taburcu edildiğini belirtmişti.

Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı uçağın salı günü Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

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