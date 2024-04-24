Londra'da kaçan askeri atlar panik yarattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da askeri atlar serbest kalmalarının ardından şehir merkezine doğru kaçtı.



Sabah saatlerinde çıkan kaos sırasında ordu personeli ve atlar yaralandı, araçlarda hasar oluştu. 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Konu hakkında açıklama yapan bir ordu sözcüsü, "Bu sabah rutin tatbikat sırasında bazı askeri atlar gevşedi. Atların tamamı kurtarıldı ve kampa geri gönderildi. Çok sayıda personel ve at yaralandı, gerekli tıbbi müdahaleyi alıyorlar" diye konuştu.



Başlangıçta yedi atın serbest kaldığı ve polisin onları yeniden yakalamak için orduyla birlikte çalıştığı düşünülüyor.

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