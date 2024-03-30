Lübnan Başbakanı Mikati, İtalyan mevkidaşı Meloni'yi başkasıyla karıştırdı

İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin Beyrut ziyaretine Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yaptığı gaf damga vurdu.

Mikati, resmi ziyaret için Beyruta'a giden Giorgia Meloni'nin uçağından inen özel sekreteri Patrizia Scurti'yi Meloni sandı.

Sosyal medyada viral olan bir videoda, Lübnanlı lider, Scurti'yi uçağın merdivenlerinden iki çantayla inerken devlet tören ofisi başkanı Francesco Piazza ile birlikte sarılarak ve yanaklarından iki kez öperek karşıladı.

İtalya ANSA haber sitesi, olayı şu ifadelerle verdi: "Tören gereği Meloni'nin uçaktan ilk inen kişi olması beklendiğinden olsa gerek, Mikati Scurti'nin yanında yürüdü, ta ki ekibinden bir kişi kendisine Başbakan'ın da inmesi gerektiğini işaret edene kadar.

Ardından Başbakan merdivenlerin dibine döndü ve kısa bir süre sonra Meloni'yi karşıladı: ikili arasında bir el sıkışma, yanaklardan öpücükler ve her ikisinin de gülümsediği karşılıklı espriler yaşandı."

