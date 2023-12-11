Lübnan'da devlet kurumları Filistinlilere destek için tatil edildi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Filistin için "küresel grev çağrısına" yönelik aldığı Bakanlar Kurulu kararına yer verildi.



Mikati'nin, Gazze, Filistin ve Lübnan'ın güneyindeki köy sakinleri ile dayanışma için küresel grev çağrısına yanıt olarak 11 Aralık'ta tüm devlet kurumları ve belediyeleri tatil ettiği kaydedildi.



Başbakan Mikati'nin kararından sonra Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi de buna benzer bir açıklama yaptı.



Halebi, özel okullar dahil olmak üzere ülkedeki tüm okulların aynı gerekçe ile 1 gün tatil edildiğini duyurdu.



İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için 11 Aralık'ta başlayan, Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada küresel grev çağrısı yapılmıştı.