Lübnan'dan atılan roketler İsrail'de sıradağları ateşe verdi: Evler tahliye ediliyor

Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'e atılan roketler Yukarı Celil bölgesindeki sıradağlarda yangına sebep oldu. Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi.

Lübnan'dan atılan roketler İsrail'de sıradağları ateşe verdi: Evler tahliye ediliyor

merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Lübnan'dan atılan roketler İsrail'de sıradağları ateşe verdi: Evler tahliye ediliyor - 1

YANGINA LÜBNAN'DAN ATILAN ROKETLER SEBEP OLDU

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, 'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren , kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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