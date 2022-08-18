Lviv'de üçlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Guterres'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Lviv kentinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele almak için bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'nin Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.

Görüşme sonrası liderler açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Zelenski'in davetinden büyük memnuniyet duydum. Ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. İş birliğimizi mevcut şartlarda ilerletme imkanını ele aldık.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineledik. Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettik.

Nükleer santral etrafındaki çatışmalardan endişeliyiz. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.

Türkiye olarak bir yandan çatışmaların diplomatik bir yoldan sona ermesi için çalışırken bir yandan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 98 TIR insani yardım malzemesi gönderdik.

325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar 1098 yetim ve refakatçisinden oluşan kişiyi ülkemizde kabul ettik.

Ukrayna'nın imarı için gereken desteği vereceğiz.

Tahılın ihracının olumlu yansıması hissedilmeye başlandı. 625 ton tahıl 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldı.

Tekrar arabulucu rolüne hazırız. Savaşın müzakere masasında sonuçlanacağını umut ediyorum

ZELENSKİ: GÜÇLÜ BİR ÜLKEDEN GÜÇLÜ BİR DESTEK



Zirve sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, "Güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajı" olduğunu söyleyen Zelenski , görüşmede tahıl girişimini, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu ve savunma iş birliğine de değindiklerini belirtti.

ZELENSKİ: TAHIL KORİDORU DA ELE ALINDI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklama ise şu şekilde;



"Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Liderler tahıl koridoru üzerinden ihracatın artılırılmasını görüştü. Zelenski, 'Tahıl Koridoru' anlaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncü rolüne vurgu yaptı. Zelenski tahıl koridoru anlaşmasının gıda krizinin hafifletilmesinde rol oynadığını söyledi. Zelenski işgalcilerin yarım milyon ton tahılı ele geçirdiğini söyledi, liderler çalıntı tahılın satışına karşı olduklarını vurguladı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırım Platformu Zirvesi'ne davet etti."

GUTERRES'TEN NÜKLEER SANTRAL UYARISI

Zaporijya nükleer santralindeki gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, "Nükleer tesislerin askeri operasyonların hedefi olmaması sağlanmalı. Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya’ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır. Tahıl anlaşmasından bu yana 21 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Küresel gıda piyasasının istikrara kavuşmaya başladığına dair ibareler var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ALTYAPI ANLAŞMASI İMZALANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, Potoçki Sarayı'nda görüştü.



Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.



Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.



Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

ZELENSKİ'DEN NÜKLEER SANTRAL UYARISI



Üçlü zirve öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski, Rusya'nın Zaporizhzhia enerji santralindeki "nükleer şantajına" özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Zelenski, “Rusya’nın bu kasıtlı terörü, tüm dünya için küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, BM bu stratejik santralin güvenliğini, askerden arındırılmasını ve Rus birliklerinden tamamen kurtarılmasını sağlamalıdır” diye konuştu.



Zelenski, üçlü zirve öncesi BM Genel Sekreteri Guterres ile de bir görüşme yaptı.

Daha önce Rusya, Ukrayna'nın nükleer santralde bir "provokasyon" planladığını iddia ederken, Kiev suçlamaları reddetmişti. Toplantıda ayrıca Ukrayna, Guterres ile tahıl anlaşmasının uygulanması konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.

GUTERRES İSTANBUL'A GELECEK

Süreci denetlemek ve tahılın ticari gemiler tarafından güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla, üç ülke ve BM temsilcilerinden oluşan İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi (KİK) 27 Temmuz'da resmen faaliyete geçti.



Guterres üçlü zirvenin ardından tahıl hareketini görmek için Ukrayna'nın liman kenti Odesa'yı da ziyaret edecek. Guterres, ayrıca Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da KİK'i ziyaret edecek.

