Macaristan Başbakanı Orban Trump'la bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'la 8 Mart'ta Florida'da buluşacak.

Macaristan Başbakanı Orban Trump'la bir araya gelecek

Başbakanı Viktor Orban'ın basın sözcüsü, Macar devlet haber ajansı MTI'ye yaptığı açıklamada, Orban'ın 8 Mart'ta Florida'da eski Başkanı ile görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı 'in müttefiki olan milliyetçi Orban, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD başkanlığına geri dönmesini desteklemişti.

Orban, "Umarız mevcut başkan gider, Başkan Trump geri döner ve Ukrayna'da barış yapmak için elleri serbest kalır" demişti.

Orban hükümeti geçen hafta, İsveç'in NATO üyeliği için son engeli kaldırarak, ittifaka katılmasına onay vermişti.

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