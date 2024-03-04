Macaristan Başbakanı Orban Trump'la bir araya gelecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın basın sözcüsü, Macar devlet haber ajansı MTI'ye yaptığı açıklamada, Orban'ın 8 Mart'ta Florida'da eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan milliyetçi Orban, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD başkanlığına geri dönmesini desteklemişti.



Orban, "Umarız mevcut başkan gider, Başkan Trump geri döner ve Ukrayna'da barış yapmak için elleri serbest kalır" demişti.

Orban hükümeti geçen hafta, İsveç'in NATO üyeliği için son engeli kaldırarak, ittifaka katılmasına onay vermişti.