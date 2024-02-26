Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e NATO onayı

İki yıllık bekleyiş sona erdi ve Macaristan'ın da onayıyla İsveç'in NATO üyeliğinin önündeki son engel kalktı.



Macaristan Parlamentosu'nda beklenen oylama yapıldı ve İsveç'in üyeliği onaylandı.

İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.



Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''İsveç'in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacak.'' dedi.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ''NATO'da sorumluluk almaya hazırız.'' diye konuştu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü geçen ay onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti.



Parlamentonun onayının ardından karar Macaristan Cumhurbaşkanı Lazlo Köver'in önüne gidecek.



Cumhurbaşkanı'nın kararı imzalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'na göndermesi için 5 gün süresi olacak. Katılım belgesi Washington'a gönderilecek.



NATO teamüllerine göre ABD hükümeti yeni bir devletin üye olacağını ittifakın tüm üyelerine bildirecek ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi'nde İsveç'in üyeliğini ilan edecek.

Daha sonra NATO karargahında yapılacak bayrak töreninin ardından İsveç'in ittifaka katılımı tamamlanmış olacak.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in üyeliği, hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır." ifadesini kullandı.



Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, İsveç'in NATO'nun 32'nci müttefiki olacağını kaydetti.



İSVEÇ NATO'NUN 32. ÜYESİ OLACAK

Finlandiya'nın ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olacak.



İsveç, Ukrayna savaşının başlamasının ardından 2022'de komşusu Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvurmuştu.



Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olmuştu.



İsveç ise Türkiye ve Macaristan'ın kaygılarını gideremediği için beklemek zorunda kalmıştı.