Macaristan parlamentosunda onaylanan yasaya göre, henüz koruma hakkı kazanmamış yasadışı göçmenlerin iltica başvurusunda bulunmasına yardım edenler hapis cezası alabilecek.
Macaristan parlamentosunda 160 "evet" oyuna karşı 18 "hayır" oyu alan yasa, insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarını da daraltıyor.
Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter yasayı Macaristan'ın bir göçmenler ülkesi haline gelmesine engel olmak için kullanacaklarını söyledi.
"Soros'u durdur" adıyla bilinen yasa Avrupa genelinde tepki çekti. Avrupa Konseyi ve AGİT yasanın Avrupa hukukuyla uyumsuz olduğunu ifade etti.
Macaristan'da "Soros'u durdur" yasasına onay
NTV HaberDünya
Macaristan parlamentosu, yasadışı sığınmacılara yardım edenlere ceza verilmesini öngören yasa paketini onayladı. "Soros'u durdur" adıyla bilinen yasa Avrupa'da tepki çekti.
Macaristan parlamentosunda onaylanan yasaya göre, henüz koruma hakkı kazanmamış yasadışı göçmenlerin iltica başvurusunda bulunmasına yardım edenler hapis cezası alabilecek.