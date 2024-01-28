Macaristanlı aşırı sağcılar Ukrayna'ya göz dikti

Macaristan'da aşırı sağ, Ukrayna'nın Rusya savaşını kaybetmesi halinde komşu bölge üzerinde hak iddia edeceğini duyurdu.



Macaristan'ın aşırı sağcı Vatanımız partisi lideri Laszlo Toroczkai, Ukrayna'nın devlet olma özelliğini kaybetmesi halinde yaklaşık 150 bin etnik Macar'a ev sahipliği yapan batı bölgesinde hak iddia edeceğini söyledi.



199 üyeli Macaristan parlamentosunda altı milletvekili bulunan partinin lideri Toroczkai, Almanya'da aşırı sağcı liderlerin katıldığı bir konferansta konuştu. Toroczkai, Ukrayna'nın batısındaki etnik Macarlar için özerklik çağrısı yaptı.



Diğer taraftan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralık ayında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etmişti.



Macaristan, Ukrayna'nın 150 bin Macar'ın anadillerini kullanma haklarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle tepki göstermişti.

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