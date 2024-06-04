Macron'dan Netanyahu'ya: "Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron’un Gazze Şeridi’nde savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Macron’un Netanyahu’ya "Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli" dediği aktarılarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes planını desteklediğini ifade ettiği belirtildi.

Macron, ateşkes anlaşmasının "iki devletli çözümün uygulanması için güvenilir bir perspektifi yeniden açması" ve Gazze'yi reforme edilmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin Yönetimi’nin yönetmesi çağrısında bulundu.

Gazze’deki 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybetmesinin ardından Netanyahu'ya başsağlığı dileyen Macron, ayrıca "İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu derin endişeyi" dile getirerek, İran’a taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapma sözü verdi.