Madagaskar’ı kasırga vurdu: 18 ölü

Madagaskar'ın kuzeyindeki 7 bölgede Çarşamba gününden bu yana etkili olan kasırga 14 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, 6 kişinin boğularak 5 kişinin ise çöken evlerin altında kalarak hayatını kaybettiklerini açıkladı.



Toplamda 36 bin 307 kişinin etkilendiği kasırga nedeniyle evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı.

18 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kasırga nedeniyle 20 binden fazla kişinin yerinden olduğu aktarıldı. Ülkenin farklı bölgelerde şiddetli yağış sele yol açarken, yolların ve köprülerin çöktüğü ifade edildi.



Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı.



Madagaskar’da geçtiğimiz yıl da Freddy Kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malawi’yi de vuran Freddy Kasırgası’ndan bin 434 kişi hayatını kaybetmişti.