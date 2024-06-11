Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti: Ulusal yas ilan edildi

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı ve beraberinde 9 kişi taşıyan uçağın gece saatlerinde kaybolduğu bildirildi. Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'dan yapılan açıklamaya göre kazada kurtulan olmadı. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti: Ulusal yas ilan edildi

Gece saatlarinde Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçakla irtibatın kesildiği ve uçağın kaybolduğu bildirilmişti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın yaptığı son açıklamaya göre, Malawi başkan yardımcısı ve eşi dahil 9 kişinin bulunduğu kazada kimse kurtulamadı.  Devlet Başkanı Malavi'de ulusal yas ilan etti.

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetti.

DÜNYA HABERLERİ

Singapur Havayolları'ndan 10 bin dolar tazminat teklifi

Singapur Havayolları'ndan 10 bin dolar tazminat teklifi

Fransız komedyene Netanyahu engeli: İşinden kovuldu

Fransız komedyene Netanyahu engeli: İşinden kovuldu

CNN: İsrail askerleri rehine kurtarma operasyonunda deterjan kamyonları ve Hamas sembolleri kullandı

CNN: İsrail askerleri rehine kurtarma operasyonunda deterjan kamyonları ve Hamas sembolleri kullandı

Fidan-Lavrov görüşmesi | Gündem ekonomi ve Gazze'deki durum

Fidan-Lavrov görüşmesi | Gündem ekonomi ve Gazze'deki durum

Dışişleri Bakanı Fidan bu akşam Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Fidan bu akşam Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek

Berlin'de Ukrayna konferansı: Zelenski milyonlarca avroluk anlaşmalar bekliyor

Berlin'de Ukrayna konferansı: Zelenski milyonlarca avroluk anlaşmalar bekliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...