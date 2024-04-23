Malezya'da askeri helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü

GEÇİT TÖRENİ PROVASINDA KAZA



Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise açıklamasında M503-3 helikopteri ile Fennec askeri helikopterinin Malezya Kraliyet Donanması'nın 90. yıl dönümü kutlamalarında geçit töreni için prova yaptığını söyledi.



Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, helikopterlerden birinin diğerine çarptığı daha sonra ikisinin de hızla düşüşe geçtiği görüldü.



Helikopterlerden birinde 7, diğerinde ise 3 personel bulunduğu öğrenildi.