Manş Denizi'nde izdiham: 5 göçmen hayatını kaybetti

Fransız yetkililer, Manş Denizi'ni geçmeye çaşlışan 110 kişilik bottaki 5 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümlerin bir izdiham sırasında meydana geldiği belirtildi. Olay, İngiliz hükümetinin tartışmalı sığınmacı yasasını kabul etmesinin ertesi günü yaşandı.

Manş Denizi'nde izdiham: 5 göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi'nş geçmeye çalışan beş hayatını kaybetti.

polis sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, yerel La Voix duNord gazetesinin daha önce verdiği bir haberi doğruladı.

Açıklamada, beş göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği, birinin ise yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki yerel yetkililerden yapılan açıklamada, botta 110 kişinin olduğu belirtildi.

Bir sözcü, Fransa sahil güvenliğinin, göçmenlerin Manş Denizi'ni geçme girişimleriyle bağlantılı olarak denizde çok sayıda arama-kurtarma operasyonu yürüttüğünü söyledi.

La Voix du Nord gazetesine göre, devam eden aramalar için helikopterler ve kurtarma botları seferber edildi.

Sahil güvenlik yetkilisi ölümlerin bir izdiham sırasında meydana geldiğini söyledi.

YASANIN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN YAŞANDI

Olay, Rishi Sunak liderliğindeki Birleşik Krallık hükümetinin, küçük teknelerle Birleşik Krallık'a gelen sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmesine olanak tanıyan yasayı kabul etmesinin ertesi sabahı meydana geldi.

'nin yasadışı göçten sorumlu bakanı Michael Tomlinson, Manş Denizi'nde art arda dokuz aydır ölümler yaşandığını söyledi.

ITV'de yayınlanan Good Morning Britain programında kendisine bu haberler sorulduğunda Tomlison: "Bunu duymak kesinlikle tüyler ürpertici" diye konuştu.

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