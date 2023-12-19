Maymunlar onlarca yıl görmedikleri arkadaşlarını hatırlayabiliyor

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan bir araştırmaya göre şempanze ve bonobo cinsi maymunlar eski arkadaşlarının fotoğraflarını onları en son canlı gördükten 25 yıl sonra bile tanıyabiliyor.



Yıllarca maymunlarla çalışan bilim insanlarından John Hopkins Üniversitesi asistan profesörü Christopher Krupenye, beraber çalıştığı maymunların son görüşmelerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar karşılaştıklarında kendisini tanıdığını fark etti.



Araştırma sırasında maymunların 9 ay ile 26 yıl aralığında görmediği ve yüksek kalitede fotoğraflarına ulaşılabilen bireyler tercih edildi.



Daha sonra katılımcı maymunların önüne tanıdıkları ve tanımadıkları maymunlara ait olmak üzere 2 fotoğraf bırakıldı. Göz takip cihazı ile katılımcıların hangi fotoğrafa ne kadar süreyle baktıkları ölçüldü.



Sonuçlar tanıdıkları fotoğraflara çok daha uzun baktıklarını gösterirken arkadaş oldukları maymunlara daha da uzun baktıkları tespit edildi.

"LİSE ARKADAŞIYLA KARŞILAŞMAK GİBİ"



Uzmanlar tarafından bu durum insanlarda da sıkça karşılaşılan "lise arkadaşınla karşılaşma" hissi olarak nitelendirildi.



Araştırmacılar maymunların hafızasının 26 yıldan eskiye dayanbildiğini hatta bu konuda insanlara rakip olduklarını belirtti. İnsan hafızası 15 yıldan sonra kişileri unutmaya başlayabiliyor.



Araştırma sorumlularından Krupenye, "Bu neredeyse bu hayvanlar için yaşam boyu süren hafıza demek." ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda araştırma, insan dışı canlılarda gözlemlenen en uzun sosyal hafıza örneği. Önceki araştırmalarda yusunların da 20 yıl boyunca görmedikleri bireyleri hatırlayabildiği gözlemlenmişti.