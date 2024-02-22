Meclisten geçti: İtalya Arnavutluk'ta iki göçmen kampı kuracak

Arnavutluk parlamentosu, İtalya ile göç anlaşmasına onay verdi.



Anlaşmaya göre İtalya, Balkan ülkesi Arnavutluk'ta göç merkezleri kuracak.

Geçen kasım ayında duyurulan anlaşma kapsamında, Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya, AB üyesi olmayan Arnavutluk'taki Adriyatik Denizi'nde iki göçmen kampı açacak.

Kasımda başkent Roma’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ilkbaharda açılması beklenen merkezlerin, her yıl 36 bin kadar göçmenin barınmasını sağlayacağını bildirmişti.

Göçmen karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı Meloni, kurulacak merkezlerde İtalyan botları tarafından denizden kurtarılan göçmenlerin kalacağını ifade etmişti.

Bu merkezlerin, İtalya kıyılarına ve topraklarına ulaşan sığınmacıları ise barındırmayacağı belirtilirken çocukların, hamile kadınların ve savunmasız bireylerin İtalya'ya taşınacağı kaydedilmişti.