Meksika'da 1 ay içinde ikinci göktaşı görüldü

Meksika'nın Monterrey şehrinin ardından Guadalajara şehrinde de 1 ay içinde ikinci göktaşı görüldü. Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara'da göktaşı görüldü.

Haberler - İHA 09.01.2022 - 06:43

Meksika'da 1 ay içinde ikinci göktaşı görüldü

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Guadalajara Üniversitesi Astronomi ve Meteoroloji Enstitüsü Profesörü Gerardo Ramos tarafından gökyüzünde yanarak süzülen cismin göktaşı olduğu doğrulanarak, göktaşının yeryüzüne düşmeden önce sürtünme nedeniyle tamamen parçalandığı belirtildi.

Ramos, yaptığı hesaplamalarla göktaşının saniyede 40 kilometre (saatte 144 bin kilometre) hızla ilerlediğini ve yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu sonucuna ulaştığını ifade etti.

Ramos, göktaşı olayının sıklıkla yaşandığına dikkat çekerek, her gün tonlarca taşın uzaydan dünyamıza ulaştığını ancak bunların hepsini çıplak gözle görmemizin mümkün olmadığını açıklayarak, gündüz gökyüzünün çok parlak olması nedeniyle göktaşlarının daha çok gece fark edilebileceğini belirtti.

'da en son 23 Aralık günü Monterrey şehrinde bir göktaşı görülmüş, alevler içinde gökyüzünde süzülen göktaşı çevredekiler tarafından kayıt altına alınmıştı.

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