Meksika’da aşırı sıcak: 147 maymun öldü

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle 147 maymun öldü.

Meksika’da aşırı sıcak: 147 maymun öldü

en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavuran sıcaklıkları beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, mevsim normallerini aşan sıcaklıklar nedeniyle insanları sık sık uyarırken, yaşam alanları orman, çayır, okyanus olan hayvanlar da sıcaklıklardan fazlasıyla etkileniyor.

Kuzey Amerika ülkesi ’da etkili olan aşırı sıcaklar hayvanların ölümüne neden oldu.

Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar ve susuzluk nedeniyle geçtiğimiz hafta nesli tükenmekte olan 147 uluyan maymun (Yucatan) öldü. Susuzluk nedeniyle ağaçlardan düşen çok sayıda maymun ise yaralandı.

BÖLGEYE SU VE MEYVE GÖTÜRÜLDÜ

Çevre örgütleri ve yetkililer, bölge sakinleriyle işbirliği yaparak maymunlar için su ve meyve götürdüklerini belirtti.

Bazı biyologlar sorunun 5 Mayıs’tan bu yana devam ettiğini ve geçtiğimiz hafta sonu daha da kötüleştiğini söyledi.

Diğer raporlara göre ise, bazı eyaletlerde 50 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar kuşları ve sürüngenleri de etkiledi.

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