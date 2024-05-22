Meksika'da aşırı sıcak hava: Maymunlar ölmeye başladı

Meksika'da devam eden aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Meksika Sağlık Bakanlığı, sıcaklıkların başlangıcı olan 17 Mart ile 11 Mayıs tarihleri arasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşırı sıcaklar doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların bu hafta 45 dereceyi geçmesinin beklendiği Tabasco eyaletinde 85 uluyan maymun öldü.

Tabasco'nun Sivil Koruma Teşkilatı maymunların ölümlerini dehidrasyona bağladı.

Ölümleri engellemek isteyen gönüllüler ormanlara kovalarla su ve meyve taşırken, ölen uluyan maymunları da topladılar.

Uluyan maymunlar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.