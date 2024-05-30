Meksika'da belediye başkan adayına suikast: Başından vuruldu

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde Belediye başkan adayı Alfredo Cabrera'ya suikast düzenlendi. Cabrera'nın arkasından yaklaşan bir kişi yakın mesafeden kendisine defalarca ateş etti. Başkan adayı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da belediye başkan adayına suikast: Başından vuruldu

'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde Belediye başkan adayı Alfredo Cabrera'nın arkasından yaklaşan bir kişi yakın mesafeden kendisine defalarca ateş etti.

Cabrerar suikast sonucu hayatını kaybetti.

Suikastçi de saldırıdan hemen sonra vurularak öldürüldü. Suikastin arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi pek çok yerel siyasetçi,, uyuşturucu kartellerinin hedefi oldu.

Şimdiye kadar en az 22 yerel siyasetçinin öldürüldüğü biliniyor.

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