Meksika'da kanlı baskın: 9 kişi öldürüldü

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.



Meksika basınında çıkan habere göre, Atlixco kentindeki Francisco Madero Mahallesi'nde silahlı saldırganlar evde toplantı yapan kişilere ateş açtı.



İhbar üzerine eve giren polis, 3'ü kadın 9 kişinin cesedini, 1 kişiyi de ağır yaralı halde buldu.



Olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.



Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle hayatını kaybetti.