Meksika'da kanlı baskın: 9 kişi öldürüldü

Meksika'nın Atlixco kentinde silahlı saldırganlar bir evde toplantı yapan kişilere ateş açtı. Saldırıda 3'ü kadın 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Reuters 10.03.2022 - 02:38

Meksika'da kanlı baskın: 9 kişi öldürüldü

'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Atlixco kentindeki Francisco Madero Mahallesi'nde silahlı saldırganlar evde toplantı yapan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine eve giren polis, 3'ü kadın 9 kişinin cesedini, 1 kişiyi de ağır yaralı halde buldu.

Olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle hayatını kaybetti.

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