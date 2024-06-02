Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Meksika'nın Puebla eyaletinde, bir belediye başkanı adayı daha seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

'da bir belediye başkanı adayı daha seçim çalışması sırasında öldürüldü.

Eyalete bağlı Izucar de Matamoros kentinde seçim çalışmaları yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

Sokak ortasında vurulan Cabrera, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı esnasında Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülkede, 30 Mayıs'ta da Guerrero eyaletinde seçim çalışması yapan Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, destekçileri önünde vurularak öldürülmüştü.

ŞİMDİYE KADAR 22 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün yapılacak seçimler öncesi pek çok yerel siyasetçi, uyuşturucu kartellerinin hedefi oldu.

Şimdiye kadar en az 22 yerel siyasetçinin öldürüldüğü biliniyor.

Meksika'da seçmenler, bugün devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

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