Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

ABD sınırlarına kaçak yollarla giren kişilerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor, bu kişilere çok sayıda Türk vatandaşı da dahil. Fox News ekibi, Kaliforniya eyaletinde sınırı kaçak yollarla geçmiş bir grup Türk vatandaşıyla konuştu. Gruptan bir kişi, Amerikalıların "sınırı geçmenin bu kadar kolay olmasından" endişelenmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere yorum yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'da Meksika üzerinden kaçak yollarla ’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi. Türk vatandaşı, röportaj sırasında Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini söyledi.

SINIRI GEÇMEK İÇİN 10 BİN DOLAR ÖDEDİ

Kameralara konuşan Türk vatandaşı, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Genç adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Katil ya da psikopat olabilirler. Bunun garantisi yok" diye konuştu.

Sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini aktardı.

Fox News'e ABD'ye yolculuğunun 24 gün sürdüğünü ve ABD'ye gelmek için Orta Amerika'ya gelmeden önce Katar, Dubai, Mısır, Güney Afrika ve Brezilya'yı gezdiğini söyledi.

"AMERİKALILAR ENDİŞELENMELİ"

Muhabir ayrıca sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarının vizesine çok kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi.

Muhabir, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk da şaşkınlığını gizleyemediği habere “Vay be” diye tepki verdi. 

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60 iken 2023’te 15 bin 430’u buldu.

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