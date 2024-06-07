Meksika'dan DSÖ'ye karşı açıklama: Kuş gribinin alt türü A(H5N2) kaynaklı ilk ölüm doğrulanmadı

Meksika, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul etmediklerini bildirdi.

Meksika'dan DSÖ'ye karşı açıklama: Kuş gribinin alt türü A(H5N2) kaynaklı ilk ölüm doğrulanmadı

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, 'nün ülkede bir kişinin A(H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün "hatalı" bildiri yayımladığını belirten Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü." ifadesini kullandı.

Alcocer, DSÖ'nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A(H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniye öldüğünü duyurdu.

DSÖ'den korkutan açıklama: A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü Meksika’da yaşandı

DSÖ'den korkutan açıklama: A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü Meksika’da yaşandı

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'NÜN AÇIKLAMASI

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.

Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının henüz bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatılmıştı.

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