Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu: 27 ölü

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, 5. kategoriye yükselen ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.



Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler de elektriksiz kaldı.



Otis Kasırgası, ülkenin güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vurmuştu.



Karaya vuran kasırganın etkisiyle yağışlar da etkisini artırırken halk, kasırga uyarıları kapsamında sahilleri boşaltmıştı.



Guerrero eyaleti, kasırganın muhtemel yıkıcı etkilerine karşı 396 geçici barınak kurulması çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.



Meksika ordusu ve donanmasından 8 binden fazla asker arama kurtarma tedbirleri kapsamında bölgeye konuşlandırılırken, bölgedeki limanlar da geçici olarak kapatılmıştı.

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