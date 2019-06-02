Bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi. Duruma tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi müdahale etti.
Bazı Filistinlilerin darp edildiği görüldü. Görgü tanıkları, İsrail polisinin Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, ardından mescidin kapılarını zorla kapattığını aktardı.
İsrail polisinin çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa’da durum sakinleşti.
Mescid-i Aksa kapıları yeniden açıldı. İsrail polisinin cemaate düzenlediği saldırıda yaralananlar olduğu ve birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.