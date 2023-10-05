Mezuniyet törenine SİHA saldırısı: "Suriyeli bakan öldürüldü" iddiası

Suriye’nin Humus bölgesinde düzenlenen Harp okulu mezuniyet töreni drone saldırısına hedef oldu.



SANA haber ajansı, asker ve sivil can kayıplarının olduğunu duyurdu. Esad Rejiminden yapılan açıklamada terör örgütlerinin birden fazla SİHA kullanarak töreni hedef aldığı belirtildi.



Törende bulunan Suriye Savunma bakanı Orgeneral Ali Mahmud Abbas'ın da saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak Şam yönetimine yakın kaynaklar Orgeneral Abbas'ın saldırıdan dakikalar önce tören alanından ayrıldığını belirtiyor.



İngiltere merkezli Suriye insan Hakları gözlemevi ise saldırıda aralarında sivillerin de olduğu en az 60 kişinin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını aktardı.