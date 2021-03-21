Miami’de OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin Miami Beach şehrinde, bahar tatili nedeniyle insanların şehre akın etmesinden kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi.



Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber olağanüstü hal ilan ederek sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Gelber, son zamanlarda şehirdeki kalabalığın "baş edebileceğimizden fazla" olduğunu söyledi.



Gelber, CNN'e verdiği demeçte, "Kurallara uyma niyeti olmadan çok sayıda Miami’ye geliyor. Sonuç, kaldırabileceğimizden çok daha fazla kaos ve düzensizlik seviyesi oldu" dedi.



Dün yapılan yazılı açıklamada, Miami Beach Polis Departmanı'nın beklenenden fazla bahar tatili kalabalığıyla ilgili ciddi endişeleri ışığında şehir genelinde acil durum ilan edildiği ifade edildi.



Acil duruma yanıt olarak, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmek için alınan acil durum önlemlerinin derhal uygulanacağı belirtildi.



EN AZ 12 KİŞİ TUTUKLANDI



Miami Beach polisi Pazar günü erken saatlerde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından en az 12 kişinin tutukladığını söyledi.



Olağanüstü hal bildirisi ve alınan önlemlerin, Covid-19 salgınıyla ilgili halihazırda yürürlükte olan acil durum önlemlerinden ayrı olduğu ve bunlara ek olarak alındığı ifade edilirken; söz konusu önlemlerin Belediye Başkanı ve Şehir Komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe 72 saate kadar uygulanacağı açıklandı.



Yerel medyaya açıklamada bulunan Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, “Kurallara uyma niyeti olmayan çok fazla kişi geliyor, sonuç katlanabileceğimizden çok daha fazla bir kaos seviyesi oldu” ifadelerini kullandı.