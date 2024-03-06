Miçotakis'le buluşmaya giden Zelenski'nin konvoyunun yakınında patlama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek üzere Odessa'ya götüren konvoyun yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.



Yunanistan basınının aktardığına göre patlama, Yunan misyonunun bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede meydana geldi.

Keşif heyetinin tüm üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Hükümet kaynakları, başbakanın ve Yunan misyonunun güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.



İki lider arasındaki görüşmenin normal bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Miçitakis'in gezisinin büyük bir gizlilik ve güvenlik içinde gerçekleştiği belirtildi.

