Miçotakis'le buluşmaya giden Zelenski'nin konvoyunun yakınında patlama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Odessa'da bir araya gelmek üzere yola çıkan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin konvoyunun yakında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Miçotakis'le buluşmaya giden Zelenski'nin konvoyunun yakınında patlama

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek üzere Odessa'ya götüren konvoyun yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yunanistan basınının aktardığına göre patlama, Yunan misyonunun bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede meydana geldi.

Keşif heyetinin tüm üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hükümet kaynakları, başbakanın ve Yunan misyonunun güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

İki lider arasındaki görüşmenin normal bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Miçitakis'in gezisinin büyük bir gizlilik ve güvenlik içinde gerçekleştiği belirtildi.

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